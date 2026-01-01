Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right'സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പൂ​ർ​ണ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 1:59 PM IST

    'സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ'; യ​മ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ; യ​മ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യ​മ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത്. യ​മ​നി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    യ​മ​ന്റെ ഐ​ക്യം, പ്ര​ദേ​ശി​ക പ​വി​ത്ര​ത എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ജ​ന​ത​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​രു​ടെ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൗ​ൺ​സി​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത വി​ധി​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ​വ. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത സ​മീ​പ​ന​ത്തെ​യും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സ​മാ​ധാ​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​യ​ത​ന്ത്ര വ​ഴി, സം​ഭാ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait says it is closely monitoring developments in Yemen
    Similar News
    Next Story
    X