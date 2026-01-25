Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്ത്-​സൗ​ദി സം​യു​ക്ത നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സം; 'ഗ​ൾ​ഫ് പീ​സ് 1' സ​മാ​പി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത്-​സൗ​ദി സം​യു​ക്ത നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സം; ഗ​ൾ​ഫ് പീ​സ് 1 സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഗ​ൾ​ഫ് പീ​സ് 1' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article


    റി​യാ​ദ്: കു​വൈ​ത്ത് നാ​വി​ക​സേ​ന​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ നേ​വി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ഗ​ൾ​ഫ് പീ​സ് 1' നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സം കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് നേ​വ​ൽ ബേ​സി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നാ​വി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​കീ​കൃ​ത ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​അ​ഭ്യാ​സം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത ഏ​കോ​പ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​വി​ധ ഫീ​ൽ​ഡ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. നാ​വി​ക ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള ക​മാ​ൻ​ഡ്, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, തി​ര​ച്ചി​ലി​നും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഡ്രോ​ൺ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്ക​ൽ, സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ എ​ണ്ണ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ക​ട​ൽ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സൈ​നി​ക​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി. അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ബോ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ത്സ​മ​യ വെ​ടി​വെ​പ്പ് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്ത് നാ​വി​ക​സേ​ന സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​തി​വ് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് കു​വൈ​റ്റ് സൈ​ന്യം വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:naval exercisegulfnewsKuwaitSaudi Arabia
    News Summary - Kuwait-Saudi joint naval exercise; 'Gulf Peace 1' concludes
