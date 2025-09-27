Begin typing your search above and press return to search.
    ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം’ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സം​സാ​രി​ച്ചു
    ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം’ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​രോ​ധ​വും നി​യ​മ​ത്തി​നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്.

    കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ‘കൂ​ട്ടാ​യ ശി​ക്ഷ’​യാ​ണെ​ന്നും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ര്‍ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 80-ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റുസ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം രൂ​പീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​റാ​ഖു​മാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം തീ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​ണ​യം, യു​ദ്ധ ത​ട​വു​കാ​ർ, കാ​ണാ​താ​യ​വ​ർ, ദേ​ശീ​യ ആ​ർ​ക്കൈ​വ് വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​റാ​ഖ് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു.കു​വൈ​ത്ത് ‘വി​ഷ​ൻ -2035’ വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്ക് അ​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

