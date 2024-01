cancel കു​വൈ​ത്ത്സി​റ്റി: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ നി​കു​തി ര​ഹി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്. യു.​കെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ വി​ല്യം റ​സ്സ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മൂ​ല്യ​മേ​റി​യ ക​റ​ന്‍സി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ര്‍. ഒ​മാ​ൻ ആ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ബ്രൂ​ണൈ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലെ മ​റ്റു സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍. വി​മാ​ന​ച്ചെ​ല​വ്, വാ​ട​ക, യൂ​ട്ടിലി​റ്റി ബി​ല്ലു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സൂ​ചി​ക​ക​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ രാ​ജ്യ​മാ​യി നേ​ര​ത്തേ കു​വൈ​ത്തി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. Show Full Article

Kuwait Ranks Second as One of the Most Affordable Tax-Free Countries