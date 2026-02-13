Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Feb 2026 9:34 AM IST
    date_range 13 Feb 2026 9:34 AM IST

    സി.​പി.​ഐ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് 65ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ഗോ​ള അ​ഴി​മ​തി ധാ​ര​ണ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ (സി.​പി.​ഐ) കു​വൈ​ത്ത് 65ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ അ​തോ​റി​റ്റി ന​സാ​ഹ അ​റി​യി​ച്ചു. 100ൽ 46 ​പോ​യന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. 2025 ലെ ​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 182 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 65ാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി 42 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് ന​സാ​ഹ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും സു​താ​ര്യ​ത​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നേ​റി 21ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, ഖ​ത്ത​ർ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി 41ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഏ​ഴ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ഴ്ന്ന് 45ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി. ഒ​മാ​ൻ നാ​ല് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ഴ്ന്ന് ഒ​മാ​ൻ നാ​ല് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ഴ്ന്ന് 54ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ഴ്ന്ന് 56ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ്‌​കോ​റും സ്ഥാ​ന​വു​മെ​ന്ന് ന​സാ​ഹ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് 2025ലെ ​ഫ​ലം വ​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ, സ്ഥാ​പ​ന ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ സ​മ​ഗ്ര​ത സം​വി​ധാ​നം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സം​യു​ക്ത ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഏ​കോ​പ​നം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യു​ടെ​യും ഏ​കീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലും വ​ട​ക്കേ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലും അ​ഴി​മ​തി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ​താ​ണെ​ന്നും മി​ക്ക സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ അ​ഴി​മ​തി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും ട്രാ​ൻ​സ്പ​ര​ൻ​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

