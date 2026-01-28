കുവൈത്തിന് പുരുഷ ഹാൻഡ്ബാൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ് യോഗ്യതtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐ.എച്ച്.എഫ് പുരുഷ ഹാൻഡ്ബാൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ഉജ്വല പ്രകടനത്തോടെ കുവൈത്ത് ജർമനിയിൽ നടക്കുന്ന ഐ.എച്ച്.എഫ് ലോകകപ്പിലേക്ക്. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 31-27 എന്ന സ്കോറിന് കുവൈത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തി.
ഈ വിജയത്തോടെ കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന 22ാമത് ഏഷ്യൻ പുരുഷ ഹാൻഡ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിലും കുവൈത്ത് ഇടം പിടിച്ചു. ശൈഖ് സാദ് അൽ അബ്ദുല്ല അൽ സാലിം അസ്സബാഹ് ഇൻഡോർ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന മെയിൻ റൗണ്ടിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊറിയക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കുവൈത്ത് കാഴ്ചവെച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ 15-14 എന്ന നിലയിൽ പിന്നിലായിരുന്ന കുവൈത്ത് രണ്ടാം പകുതിയിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു അർഹമായ വിജയം നേടി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാൻ 30-29ന് ഇറാഖിനെ തോൽപിച്ചു. ഖത്തർ യു.എ.ഇയെ 25-20ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ 23-21ന് ബഹ്റൈനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയ കുവൈത്ത് ദേശീയ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് ബി.എൻ.കെ ഹോൾഡിങ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ബദർ നാസർ അൽ ഖറാഫി 2,000 കുവൈത്ത് ദീനാർ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
