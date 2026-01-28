Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് യോ​ഗ്യ​ത

    കൊ​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​aൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ഉ​ജ്വ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക്. നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യെ 31-27 എ​ന്ന സ്‌​കോ​റി​ന് കു​വൈ​ത്ത് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 22ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലും കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മെ​യി​ൻ റൗ​ണ്ടി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പ് എ ​അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കൊ​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 15-14 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പി​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചു അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ജ​യം നേ​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ് എ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജ​പ്പാ​ൻ 30-29ന് ​ഇ​റാ​ഖി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ യു.​എ.​ഇ​യെ 25-20ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.ഗ്രൂ​പ്പ് ബി ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 23-21ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബി.​എ​ൻ.​കെ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ദ​ർ നാ​സ​ർ അ​ൽ ഖ​റാ​ഫി 2,000 കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ സ​മ്മാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    News Summary - Kuwait qualifies for Men's Handball World Championship
