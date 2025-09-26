കുവൈത്തിന് എ.എഫ്.സി ഫുട്സാൽ ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: യോഗ്യത മത്സരത്തിലെ ഉജ്വല പ്രകടനത്തോടെ കുവൈത്തിന് എ.എഫ്.സി ഫുട്സാൽ ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത. കുവൈത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്- എ യോഗ്യത മത്സരത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ജയവും ഒരു സമനിലയുമായി തോൽവി അറിയാതെയാണ് കുവൈത്തിന്റെ കുതിപ്പ്.
ഇന്ത്യയുമായി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 4-1 ന് വിജയിച്ച കുവൈത്ത് അടുത്ത മൽസരത്തിൽ മംഗോളിയയെ 2-6 ന് തകർത്തിരുന്നു. ഇതോടെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയ കുവൈത്ത് അവസാന മൽസരത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയയോട് 2-2 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ്- എയിൽ ഒന്നും രണ്ടും സഥാനക്കാരായ ആസ്ട്രേലിയയും കുവൈത്തും ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടി. മൂന്നു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയും ഒറ്റ വിജയവും ഇല്ലാത്ത മംഗോളിയുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. ജനുവരിയിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിലാണ് എ.എഫ്.സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്സാൽ.
