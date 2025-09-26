Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 1:32 PM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ന് എ.​എ​ഫ്.​സി ഫു​ട്‌​സാ​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത

    കു​വൈ​ത്തി​ന് എ.​എ​ഫ്.​സി ഫു​ട്‌​സാ​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത
    ഫു​ട്‌​സാ​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ

    പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ഉ​ജ്വ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ന് എ.​എ​ഫ്.​സി ഫു​ട്‌​സാ​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രൂ​പ്- എ ​യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടു ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി തോ​ൽ​വി അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കു​തി​പ്പ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 4-1 ന് ​വി​ജ​യി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് അ​ടു​ത്ത മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ​മം​ഗോ​ളി​യ​യെ 2-6 ന് ​ത​ക​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ കു​വൈ​ത്ത് അ​വ​സാ​ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യോ​ട് 2-2 സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ്പ്- എ​യി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ​ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യും കു​വൈ​ത്തും ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. മൂ​ന്നു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു ജ​യം മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​റ്റ വി​ജ​യ​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത മം​ഗോ​ളി​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​സ്ത​മി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ലെ ക്വാ​ല​ാലം​പൂ​രി​ലാ​ണ് എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ​ഫു​ട്‌​സാ​ൽ.

    TAGS:Asian CupKuwait NewsAFC FUTSALgulf news malayalam
