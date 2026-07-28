Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right425 പേരുടെ താമസ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 July 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 12:40 PM IST

    425 പേരുടെ താമസ വിലാസങ്ങൾ നീക്കി കുവൈത്ത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    425 പേരുടെ താമസ വിലാസങ്ങൾ നീക്കി കുവൈത്ത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: 425 പ്രവാസികളുടെ താമസ വിലാസങ്ങൾ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ (പാസി). കെട്ടിട ഉടമകൾ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ, വിലാസങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കൽ എന്നിവയെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റായ 'കുവൈത്ത് അൽ യൗമിൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിലാസം നീക്കപ്പെട്ടവർ പുതിയ താമസസ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതുക്കാൻ പാസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് ഏകീകൃത സർക്കാർ ഇലക്ട്രോണിക് സേവന ആപ്ലിക്കേഷനായ 'സഹൽ' വഴി പുതിയ വിലാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും വിവരങ്ങൾ പുതുക്കാനും കഴിയും.

    നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ പുതിയ വിലാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് പിഴ നടപടികൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് പാസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ നിയമലംഘനത്തിന് 100 ദീനാർ വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്നും, ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പിഴത്തുക വർധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Kuwait Public Authority for Civil Information removes residential addresses of 425 people
    Similar News
    Next Story
    X