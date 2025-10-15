Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്രോ​വി​ൻ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്രോ​വി​ൻ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്രോ​വി​ൻ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ബാ​ബു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) കു​വൈ​ത്ത് പ്രോവി​ൻ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 'ഹൃ​ദ്യം- 2025' എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ പാ​ർ​ക്ക് അ​വ​ന്യൂ​വി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചെ​സ്സി​ൽ ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ബാ​ബു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ൻഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ത് കേ​ത​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മോ​ഹ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. തോ​മ​സ് പ​ണി​ക്ക​ർ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഡ്മി​ൻ സി​ബി തോ​മ​സ്, കു​വൈ​ത്ത് വി​മ​ൻസ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സു​ജ​ൻ പ​ണി​ക്ക​ർ, വു​മ​ൺ​സ് ഫോ​റം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ജോ.​ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സി കി​ഷോ​ർ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ദീ​പാ സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് മു​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്റ്റി ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡ​ബ്ലി​യു.​എം.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണാ​ട്ട്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ യൂ​ത്ത് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രേ​ഷ്മ ആ​ർ ജോ​ർ​ജ്, മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ധീ​ർ സു​ബ്ര​മ​ണ്യം, കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക, ബി​സി​ന​സ്, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഡ​ബ്ലി​യു.​എം.​സി കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ തി​രു​വാ​തി​ര, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ച​ട​ങ്ങി​ന് ഭം​ഗി കൂ​ട്ടി. കു​വൈ​ത്തി ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ബാ​റ​ക് റാ​ഷി​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ യൂ​ത്ത് ഫോ​റം മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കി​ഷോ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ഷി​ന്റോ ജോ​ർ​ജ്, സ​ന്ദീ​പ് മേ​നോ​ൻ, അ​ഡ്വ. ഷി​ബി​ൻ ആ​ന​ശേ​രി​ൽ, ടോ​ണി മാ​ത്യു, ജോ​ൺ സാ​മൂ​ൽ, ന​വീ​ൻ പൗ​ലോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

