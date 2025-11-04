Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 12:13 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:13 PM IST

    സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി കു​വൈ​ത്ത്

    സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി കു​വൈ​ത്ത്. സു​ഡാ​നി​ൽ ക​ണ്ണ് രോ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ല് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം തി​മി​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ലെ പേ​ഷ്യ​ന്റ്സ് റി​ലീ​ഫ് ഫ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ണ്ണു​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ട​യ​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം, തി​മി​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്, അ​വ​ശ്യ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​ന്ധ​ത കേ​സു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പേ​ഷ്യ​ന്റ്സ് റി​ലീ​ഫ് ഫ​ണ്ട് പ്രോ​ഗ്രാം​സ് ആ​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഹാ​ജോ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും കാ​ഴ്ച സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ല. അ​ന്ധ​ത കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. സു​ഡാ​നി​ൽ അ​ന്ധ​ത പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പി​ന്തു​ണ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഓം​ദു​ർ​മാ​നി​ലെ മ​ക്ക ആ​ശു​പ​ത്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഖാ​ർ​തൂം അ​ൽ ബ​സാ​ർ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

