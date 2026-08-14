സുഡാനിൽ ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്ക് കുവൈത്ത് ധനസഹായം

സുഡാനിൽ ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്ക് കുവൈത്ത് ധനസഹായംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സുഡാനിലെ ഖാർത്തൂമിൽ ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്ക് കുവൈത്ത് ഫണ്ട് ഫോർ അറബ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ധനസഹായം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കുവൈത്ത് ഫണ്ട് ഫോർ അറബ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമും ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ 20 ലക്ഷം ഡോളറാണ് വകയിരുത്തിയത്.
സുഡാനിലെ അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികം അഭയാർഥികൾക്ക് ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. അതിടെ സുഡാനിൽ ഭക്ഷ്യ സംഭരണ കേന്ദ്രം നിർമിക്കാൻ കുവൈത്ത് 20 ലക്ഷം ഡോളർ സഹായം നൽകുന്നുവെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിച്ച വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ വാർത്തയാകും ഭക്ഷ്യ സംഭരണ കേന്ദ്രം എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register