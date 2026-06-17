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Posted Ondate_range 17 Jun 2026 11:53 AM IST
Updated Ondate_range 17 Jun 2026 11:53 AM IST
കൈക്കരുത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് കുവൈത്ത് വേദിയാകുന്നു; ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വൻ ഒരുക്കങ്ങൾtext_fields
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News Summary - Kuwait prepares for the Asian Men's Youth Handball Championship
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജൂലൈ 15 മുതൽ 27 വരെ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ പുരുഷ യൂത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ (അണ്ടർ-19) ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഒരുങ്ങി കുവൈത്ത്. മൽസര തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി, രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിദേശ പരിശീലന ക്യാമ്പിനായി കുവൈത്ത് ടീം ചൊവ്വാഴ്ച സ്ലോവേനിയയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
ടീം മികച്ച സാങ്കേതികവും ശാരീരികവുമായ സന്നദ്ധത കൈവരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിനിധി സംഘം തലവനും കുവൈത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഷബീബ് അൽ ഹജ്രി പറഞ്ഞു. കോണ്ടിനെന്റൽ മത്സരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി കുവൈത്തിന്റെ യൂത്ത് ടീം ക്യാമ്പിൽ അഞ്ച് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും.
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