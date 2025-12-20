Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    സി​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഉ​പ​രോ​ധം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ; യു.​എ​സ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു

    സി​റി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഉ​പ​രോ​ധം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ; യു.​എ​സ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​യും കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    സി​റി​യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ലി​നും, പു​നഃ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക ന​ട​പ​ടി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ന്റെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സി​റി​യ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    News Summary - Kuwait praises US decision to lift sanctions on Syria
