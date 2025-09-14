Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    14 Sept 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 10:45 AM IST

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ: യു.​എ​ൻ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ: യു.​എ​ൻ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം, ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് പ്ര​മേ​യ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് യു.​എ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഉ​പ​രോ​ധം, പ​ട്ടി​ണി, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​യും അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണി​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഫ്രാ​ൻ​സും ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ൽ യ​ഹ്യ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ലും ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യും മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന’ പ്ര​മേ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ പൊ​തു​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​ട​ക്കം 142 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ഹം​ഗ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ 10 രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ത്തു. 12 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്നു.ഫ്രാ​ൻ​സാ​ണ് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​മേ​യ​ത്തെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മി​ക​ച്ച ഭാ​വി​ക്കാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​മേ​യം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

