Madhyamam
    Kuwait
    4 Nov 2025 12:31 PM IST
    4 Nov 2025 12:31 PM IST

    ആ​കെ വ​രു​മാ​നം 93 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് തു​റ​മു​ഖ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് 46.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ അ​റ്റാ​ദാ​യം

    ആ​കെ വ​രു​മാ​നം 93 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് തു​റ​മു​ഖ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് 46.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ അ​റ്റാ​ദാ​യം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 2024-2025 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് തു​റ​മു​ഖ അ​തോ​റി​റ്റി 46.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ അ​റ്റാ​ദാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2024-2025 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​നം 93 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ ആ​യ​താ​യും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ചെ​ല​വ് 46.8 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റാ​ണ്. ഷു​ഐ​ബ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ചി​ല സൈ​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 14.4 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ 2023-2024 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നേ​ടി​യ 59.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​റ്റാ​ദാ​യം കു​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    2024-2025 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഡേ​റ്റ​യി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കാ​ർ​ഗോ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 3.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യും നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 330,000 ദീ​നാ​റി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യും ഉ​ണ്ടാ​യി.2023-2024 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ചെ​ല​വു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ 2024-2025ൽ ​ചെ​ല​വു​ക​ൾ 1.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ വ​ർ​ധി​ച്ചു.

