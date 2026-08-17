വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടേബിൾ ടെന്നിസ്: മികച്ച പ്രകടനവുമായി കുവൈത്ത്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 17 Aug 2026 2:04 PM IST
Updated Ondate_range 17 Aug 2026 2:04 PM IST
വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടേബിൾ ടെന്നിസ്: മികച്ച പ്രകടനവുമായി കുവൈത്ത്text_fields
bookmark_border
News Summary - kuwait performs well in west asian table tennis
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജോർഡനിൽ നടക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ, കുവൈത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം. പെൺകുട്ടികളുടെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീം രണ്ട് മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി.
അണ്ടർ-13 വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളിയും അണ്ടർ-19 വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലവുമാണ് നേടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച കുവൈത്തിന്റെ അണ്ടർ-11 പെൺകുട്ടികളുടെ ടീം സ്വർണ്ണമെഡൽ നേടിയിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story