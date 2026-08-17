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    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 2:04 PM IST

    വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടേബിൾ ടെന്നിസ്: മികച്ച പ്രകടനവുമായി കുവൈത്ത്

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    വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടേബിൾ ടെന്നിസ്: മികച്ച പ്രകടനവുമായി കുവൈത്ത്
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജോർഡനിൽ നടക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ, കുവൈത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം. പെൺകുട്ടികളുടെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീം രണ്ട് മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി.

    അണ്ടർ-13 വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളിയും അണ്ടർ-19 വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലവുമാണ് നേടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച കുവൈത്തിന്റെ അണ്ടർ-11 പെൺകുട്ടികളുടെ ടീം സ്വർണ്ണമെഡൽ നേടിയിരുന്നു.

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    TAGS:table tennisGulf NewsKuwait News
    News Summary - kuwait performs well in west asian table tennis
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