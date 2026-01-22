Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്ത് പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷം

    കു​വൈ​ത്ത് പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ കൊ​ല്ലം ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് മാ​ർ ദി​വ​ന്നാ​സി​യോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി ‘സാ​ന്തോം ഫെ​സ്റ്റ്- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ കൊ​ല്ലം ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് മാ​ർ ദി​വ​ന്നാ​സി​യോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​എ​ബ്ര​ഹാം പി.​ജെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ദ് കേ​ദ​ൻ ഷെ​ലാ​റ്റ് മു​ഖ്യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    മെ​റി​റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, അ​ൽ മു​സൈ​നി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ വി​പി​ൻ മാ​ത്യു, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യി കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ. ​ബി​നു എ​ബ്ര​ഹാം, സെ​ന്റ് ബേ​സി​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​അ​ജു കെ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി റെ​ജി പി. ​ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും സ​ഭാ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ പോ​ൾ വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫാ. ​ബി​ജു പാ​റ​യ്ക്ക​ൽ, ഫാ. ​മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, ഫാ. ​ജെ​ഫി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഫാ. ​ജോ​മോ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ, ഫാ. ​അ​രു​ൺ ജോ​ൺ, ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു കോ​ശി, സാ​ന്തോം ഫെ​സ്റ്റ് കോ-​ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​ൻ​സ് തോ​മ​സ്, സു​വ​നീ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ൺ വി. ​തോ​മ​സ്, ഭ​ദ്രാ​സ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ദീ​പ​ക് അ​ല​ക്സ് പ​ണി​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സു​വ​നീ​ർ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ തി​രു​മേ​നി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, ശ്യാം ​ലാ​ൽ, ശ്വേ​ത അ​ശോ​ക്, ഫൈ​സ​ൽ, ആ​രോ​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നൃ​ത്തം, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. രു​ചി​ക​ര​മാ​യ വി​വി​ധ നാ​ട​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ​യി​നം ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ്പ​ന, ഗെ​യിം​സ് കോ​ർ​ണ​ർ എ​ന്നി​വ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി.

