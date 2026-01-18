Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യാ​പാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യാ​പാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഷ​മാ​ലി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 2026 ലെ ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​തി​രോ​ധം, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശം, രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വാ​ണി​ജ്യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ശാ​സ്ത്ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സെ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​റി​വ് പ​ങ്കി​ട​ലി​നും ന​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നും വേ​ദി​യാ​യി.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ള​രെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഷ​മാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

