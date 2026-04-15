Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകനത്ത ജാഗ്രത തുടർന്ന്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 April 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 9:51 AM IST

    കനത്ത ജാഗ്രത തുടർന്ന് കുവൈത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ വേട്ടയാടൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം
    cancel

    കുവൈത്ത്​ സിറ്റി: മേഘലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത നടപടികൾ തുടർന്ന് കുവൈത്ത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ശക്തമായ ഏകോപനവും പൂർണ്ണ സന്നദ്ധതയും തുടരുന്നതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ നാസർ ബൗസ്ലീബ് ​​പറഞ്ഞു.

    മേഖലയിലെ എല്ലാ സംഭവവികാസങ്ങളിലും സായുധ സേന തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെ വിലയിരുത്തുകയും നിരന്തര ഫോളോഅപ്പ് നടത്തുന്നുമുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ വേട്ടയാടൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യു.എസ്-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വന്നതോടെ കുവൈത്ത് ശാന്തമാണ്. നാലു ദിവസമായി കുവൈത്ത് ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണങ്ങൾ ഒന്നും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടില്ല.

    അതേസമയം, ഇസ്‍ലാമാബാദിൽ നടന്ന യു.എസ്-ഇറാൻ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ആകാത്തതും മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതും നേരിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനാൽ രാജ്യം കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:High AlertgulfKuwait
    Kuwait on high alert
    X