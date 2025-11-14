Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Nov 2025 2:37 PM IST
    14 Nov 2025 2:45 PM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോ​ഗം; വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോ​ഗം; വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​്മദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ​ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 34ാമ​ത് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നും, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ, വാ​ണി​ജ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മീ​ഹ് ഹ​യാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം, പ​വ​ർ ഗ്രി​ഡ്, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​ക​ര​ണം, ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ മോ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ദ​ഖീ​ൽ, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ശാൻ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ലത്തീ​ഫ് അ​ൽ മ​ശാരി, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി, ധ​ന​കാ​ര്യ ആ​ക്ടി​ങ് മ​ന്ത്രി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

