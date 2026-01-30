Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:10 AM IST

    ബ്ര​സ്സ​ൽ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്- നാ​റ്റോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സു​ര​ക്ഷാ സം​ഭാ​ഷ​ണം

    ബ്ര​സ്സ​ൽ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്- നാ​റ്റോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സു​ര​ക്ഷാ സം​ഭാ​ഷ​ണം
    ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് നാ​റ്റോ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ റാ​ഡ്മി​ല സെ​കെ​റി​ൻ​സ്ക​​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തും നോ​ർ​ത്ത് അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക് ട്രീ​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നും (നാ​റ്റോ) ത​മ്മി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സു​ര​ക്ഷാ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് ബ്ര​സ്സ​ൽ​സി​ലെ നാ​റ്റോ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​നെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ന​യി​ച്ചു. നാ​റ്റോ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നാ​റ്റോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ദ​ക്ഷി​ണ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി ജാ​വി​യ​ർ കൊ​ളോ​മി​ന പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​വൈ​ത്തും നാ​റ്റോ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​വും അ​ജ​ണ്ട​യി​ലെ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    നാ​റ്റോ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ റാ​ഡ്മി​ല സെ​കെ​റി​ൻ​സ്ക​യു​മാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത്-​നാ​റ്റോ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്ത് നാ​റ്റോ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് റാ​ഡ്മി​ല സെ​കെ​റി​ൻ​സ്ക പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​റ്റോ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യും പ്ര​ധാ​ന ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും അ​വ​ർ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

