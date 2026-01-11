Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 9:50 AM IST

    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി

    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​ടം കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി. അ​പൂ​ർ​വ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ, രേ​ഖ​ക​ൾ, സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ, നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘മെ​മ്മ​റി ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ൻ’ പ​ദ്ധ​തി ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ഴ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി സു​ഗ​മ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ, റ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ൾ, കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ൾ, ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി. ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന.

    കു​വൈ​ത്ത്, അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പൈ​തൃ​കം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഏ​കീ​കൃ​ത ദേ​ശീ​യ കാ​റ്റ​ലോ​ഗ് ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ, ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നൂ​ത​ന വി​വ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ബു​ക്ക് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത ചു​മ​ത​ല​ക​ളും വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്ത​രി​ച്ച അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് 1923ൽ ​പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ലൈ​ബ്ര​റി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ടെ ഇ​ത് നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ണ​മി​ച്ചു. 1936ൽ ​ഇ​ത് ലൈ​ബ്ര​റി ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​യി മാ​റി.

    1962 വ​രെ മെ​യി​ൻ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ലൈ​ബ്ര​റി എ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് 1966 വ​രെ മെ​യി​ൻ പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി എ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു. പി​ന്നീ​ട് 1985 വ​രെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി എ​ന്നും 1994 വ​രെ സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി എ​ന്നും പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    1994ലെ ​അ​മീ​രി ഡി​ക്രി പ്ര​കാ​രം മു​ബാ​റ​ക്കി​യ സ്കൂ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ലൈ​ബ്ര​റി​യാ​യി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി. 2011ൽ ​അ​ന്ത​രി​ച്ച അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    TAGS:national libraryKuwait
