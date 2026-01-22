Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 1:36 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് നാ​ളെ

    കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് നാ​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ലാ​ല​യം സം​സാ​രി​ക വേ​ദി പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പെ​യ​ർ ബൈ​ലിം​ഗ്വ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ‘പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്ര​യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ജൂ​നി​യ​ർ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഫാ​മി​ലി, യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, സോ​ൺ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രാ​ഥ​മി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    യാ​ത്ര വ്ലോ​ഗ​റും സു​കൂ​ൻ എ​ഡ്യൂ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​നും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നു​മാ​യ പി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു സം​സാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

