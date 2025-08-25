Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    25 Aug 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 11:30 AM IST

    ഡ്രോ​ൺ വ​രും; വൃ​ത്തി അ​ള​ക്കും

    ഡ്രോ​ൺ വ​രും; വൃ​ത്തി അ​ള​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും 360 ഡി​ഗ്രി കാ​മ​റ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. പു​തി​യ ശു​ചീ​ക​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്കര​ണ​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നാ​ൽ അ​ൽ അ​സ്ഫൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​രു​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ സ​മ​യം. ശു​ചീ​ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​പ്പ​ട്ടി​ക ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Kuwait municipality to launch drone for valuation of public cleaning activities
