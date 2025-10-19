Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 1:00 PM IST

    ഷോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​വ​ശം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി

    ഷോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​വ​ശം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ ഷോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​വ​ശം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി.

    പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ക​ട​യു​ടെ മു​ൻ​വ​ശം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ പ​ത്ത് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ജ​ഹ്‌​റ പ​രി​ശോ​ധ​ന വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ബ​ർ​ജാ​സ് അ​ൽ സ​യീ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും വാ​ണി​ജ്യാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​തിജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:kuwait municipalityStrict ActionKuwait News
    News Summary - Kuwait Municipality strict action against illegally using the front of shops
