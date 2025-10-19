ഷോപ്പുകളുടെ മുൻവശം അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കൽ; കർശന നടപടിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജഹ്റയിലെ ഷോപ്പുകളുടെ മുൻവശം അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കർശന നടപടി തുടങ്ങി.
പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ കടയുടെ മുൻവശം ഉപയോഗിച്ച നിലയിൽ പത്ത് ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി.
നിയമലംഘനം തുടരുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ജഹ്റ പരിശോധന വിഭാഗം മേധാവി ബർജാസ് അൽ സയീദി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലും സമാനമായ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പൊതു ഇടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും വാണിജ്യാന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
