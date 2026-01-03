Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    ഖാ​ലി​ദ സി​യ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​ന് അ​ല്ലാ​ഹു ക​രു​ണ ന​ൽ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ക്ഷ​മ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​മീ​ർ പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രും ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നാ​ഷ​ന​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി (ബി.​എ​ൻ.​പി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​യ ബീ​ഗം ഖാ​ലി​ദ സി​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​ന്ത​രി​ച്ച​ത്. ധാ​ക്ക​യി​ലെ എ​വ​ർ​കെ​യ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം. ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളാ​യി വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഭ​ർ​ത്താ​വും മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സി​യാ​വു​ർ റ​ഹ്മാ​ന്റെ ഖ​ബ​റി​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം പൂ​ർ​ണ്ണ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    khaleda zia Kuwait News gulf news malayalam
    News Summary - Kuwait mourns Khaleda Zia's death
