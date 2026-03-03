Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകുവൈത്ത് തടഞ്ഞത് 178...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 March 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 9:29 AM IST

    കുവൈത്ത് തടഞ്ഞത് 178 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 384 ഡ്രോണുകളും

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്ത് തടഞ്ഞത് 178 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 384 ഡ്രോണുകളും
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി ചെറുത്ത് രാജ്യം. ഇറാൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ച ആകെ 178 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 384 ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    കുവൈത്ത് സൈന്യത്തിലെ 27 അംഗങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം പരിക്കേറ്റു. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. രണ്ടുപേർ ചികിത്സയിലാണെന്നും മന്ത്രാലയ വക്താവ് കേണൽ സൗദ് അൽ അത്‌വാൻ പറഞ്ഞു. സായുധ സേന അതീവ ജാഗ്രതയോടെ 24 മണിക്കൂറും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

    കുവൈത്ത് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കണ്ടെത്തിയ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും സായുധ സേന തടയുന്നുണ്ടെന്ന് കുവൈത്ത് ആർമി ജനറൽ സ്റ്റാഫ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെയും വ്യോമാതിർത്തിയുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും. പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും എല്ലാ ഭീഷണികളെയും നേരിടാനും പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ആവർത്തിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwaitballistic missilesIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Kuwait monitors, intercepts 178 ballistic missiles, 354 drones - spokesman - Military
    Similar News
    Next Story
    X