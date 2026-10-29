Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധന തുടരുന്നു; 46 പേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സുരക്ഷാ, ഗതാഗത, നിയന്ത്രണ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 212 നടപടികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാതായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു
    ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധന തുടരുന്നു; 46 പേർ പിടിയിൽ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സബാഹ് അൽ സാലമിൽ വിപുലമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനാ നടത്തി. പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളും നിയമലംഘകരുമായ 46 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സുരക്ഷാ, ഗതാഗത, നിയന്ത്രണ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 212 നടപടികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാതായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    പിടികിട്ടേണ്ടവരും ഒളിവിലുള്ളവരുമായ 22 പേർ, താമസ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച 21 പേർ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളില്ലാത്ത രണ്ടു പേർ, ലഹരിമരുന്നുമായി ഒരാളെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 61 പിഴകൾ ചുമത്തി, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒമ്പതു വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു.

    വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം 44 ലംഘനങ്ങളും, ഭക്ഷ്യ-പോഷകാഹാര അതോറിറ്റി ഏഴു ലംഘനങ്ങളും, തൊഴിൽ ശക്തി അതോറിറ്റി ആറു ലംഘനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷാ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെയും നിയമലംഘകരെയും പിടികൂടുക, നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശോധനയെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Sabah Al Salem Security Inspection Leads to 46 Arrests in Kuwait
    Next Story
    X