Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:31 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​മ്മാ​ന​ക്കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​മ്മാ​ന​ക്കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം ഫ്ര​ണ്ട്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം ഫ്ര​ണ്ട്സ് (കെ.​കെ.​എ​ഫ്) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പൊ​ന്നോ​ണം- 2k25’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത്,10 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സു​ലൈ​ബി​യ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ക്കും. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ക്കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെ​മ്പ​ർ റ​സി​യ ബീ​ഗ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി. മം​ഗ​ഫ് ഡ്രീം ​ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ജി​മോ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ‘പൊ​ന്നോ​ണം- 2k25’ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ബ​ഷീ​ർ ഓ​ണ പ്രോ​ഗാം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പു​ത്തൂ​ർ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ‘പൊ​ന്നോ​ണം- 2k25’ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ക​ല്ല​ട സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​റും, ആ​ക്ടി​ങ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ഇ​ട്ടി​ച്ച​ൻ ആ​ന്റ​ണി, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ൽ​ഡ്രി​ൻ ലൂ​യി​സ്, വൈ. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പ്രി​ൻ​സി സാ​വി​ത്രി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ മേ​ഘ രാ​ജി, മ​നേ​ഷ് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, റ​സി​യ ബീ​ഗം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:distributionGulf Newsonam celebrationKuwaitKollam friends groupGift Coupon
    News Summary - Kuwait Kollam Friends Onam Celebration Gift Coupon Distribution
    Similar News
    Next Story
    X