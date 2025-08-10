കുവൈത്ത് കൊല്ലം ഫ്രണ്ട്സ് ഓണാഘോഷം സമ്മാനക്കൂപ്പൺ വിതരണംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കൊല്ലം ഫ്രണ്ട്സ് (കെ.കെ.എഫ്) ഓണാഘോഷം ‘പൊന്നോണം- 2k25’ ഒക്ടോബർ ഒമ്പത്,10 തീയതികളിൽ സുലൈബിയ ഫാം ഹൗസിൽ നടക്കും. ആഘോഷത്തിന്റെ സമ്മാനക്കൂപ്പൺ വിതരണോദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആദ്യ കൂപ്പൺ വിതരണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ റസിയ ബീഗത്തിന് നൽകി. മംഗഫ് ഡ്രീം ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സജിമോൻ രാമൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
‘പൊന്നോണം- 2k25’ കോഓഡിനേറ്റർ ഷാനവാസ് ബഷീർ ഓണ പ്രോഗാം വിശദീകരിച്ചു. രക്ഷാധികാരി അനിൽകുമാർ പുത്തൂർ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ‘പൊന്നോണം- 2k25’ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ കല്ലട സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മുൻ ട്രഷററും, ആക്ടിങ് രക്ഷാധികാരിയുമായ ഇട്ടിച്ചൻ ആന്റണി, ജോ.സെക്രട്ടറി ആൽഡ്രിൻ ലൂയിസ്, വൈ. പ്രസിഡന്റ് പ്രിൻസി സാവിത്രി, എക്സിക്യൂട്ടിവ് മെംബർമാരായ മേഘ രാജി, മനേഷ് മനോഹരൻ, റസിയ ബീഗം എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.
