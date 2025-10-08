Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:39 AM IST

    ന​ന്മ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​കു​ക -ഡോ.​ബ​ഹാ​വു​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ്​വി

    കു​വൈ​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ബ​ഹാ​വു​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ​്വി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: ന​ന്മ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​ത​മാ​കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ വി​ഭ​വ ശേ​ഷി​യാ​ണ്‌‌ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദാ​റു​ൽ ഹു​ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വൈ​സ്‌ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​ബ​ഹാ​വു​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ്​വി. ന​ന്മ അ​നു​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത ലോ​കം അ​ന്ധ​കാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ന​ന്മ​യു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ദ​വി.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്‌ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്‌ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ. റ​ഷീ​ദ്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്‌ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം അ​സീ​സ്‌ കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ, ഡോ.​സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി, കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഊ​ഫ്‌ മ​ഷ്ഹൂ​ർ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ ഹ​മ​ദാ​നി, എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ, ഡോ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്‌, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, സ​ലാം പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ജ്മ​ൽ മാ​ഷ്‌ ഖി​റാ​ത്ത്‌ ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ്‌ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

