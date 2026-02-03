Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​ഷാ​ജി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ മു​സ​ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. ഷാ​ജി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​ൻ.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഊ​ഫ് മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യി മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി​ക്ക് യൂ​ത്ത് ഐ​ക്ക​ൺ അ​വാ​ർ​ഡും എം.​എ.​ഹൈ​ദ​റ​ലി​ക്ക് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന സ​ദ​സ്സ്

    അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് (ബ​ദ്ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ), മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ), ബി​പി​ൻ (അ​ൽ മു​സൈ​നി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്), നീ​ര​ജ് (അ​ൽ ശു​മോ​ഖ്), ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല, ഇ.​കെ.​മു​സ്ത​ഫ കോ​ട്ട​പ്പു​റം,ഹ​നീ​ഫ പാ​ലാ​യി, ഡോ.​സ​ഹീ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, സാ​ജി​ദ ഖാ​ലി​ദ്, സ​ന മി​സ്ഹ​ബ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഹ​സ​നി, നി​സാ​ർ മ​യ്യ​ള, അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര, ഉ​മ്മ​ർ ഉ​പ്പ​ള, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബ​ദ​രി​യാ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഹ​സ​നി പെ​രു​മ്പ​ട്ട ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഖു​ത്തു​ബു​ദ്ദീ​ൻ ബെ​ൽ​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്, സു​ഹൈ​ൽ ബ​ല്ല, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, യൂ​സ​ഫ് കൊ​ത്തി​ക്കാ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് ഒ​ള​വ​റ, ഖാ​ലി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, മു​ത്ത​ലി​ബ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സി.​പി.​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

