Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 March 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 7:15 AM IST

    കുവൈത്ത് കേരളീയ സമാജം ഇഫ്താർ സംഗമം

    കുവൈത്ത് കേരളീയ സമാജം ഇഫ്താർ സംഗമം
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മൗ​ല​വി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മൗ​ല​വി അം​ബ​ലം കു​ന്ന് ഇ​ഫ്താ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​വും മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യിം​സ് വി. ​കൊ​ട്ടാ​രം, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​സ്‌​ത​ഫ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു തോ​മ​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഷാ​ഫി മ​ക്കാ​ത്തി, ശി​വ​ദാ​സ​ൻ പി​ലാ​ക്കാ​ട്, പ്ര​കാ​ശ് ചി​റ്റേ​ഴം, ജോ​സ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി​ജി പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, സൈ​ജു മാ​മ്മ​ൻ, ബി​നോ​യ്‌ അ​ടി​മാ​ലി, വി​ത്സ​ൻ മ​ണി​മൂ​ളി, ഷി​ജു ഓ​ത​റ, ബി​നു ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, പ്ര​ദീ​പ്‌ കൊ​ല്ലം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മെ​മ​ന്റോ സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മൗ​ല​വി​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    Kuwait Kerala Society Iftar gathering
