കുവൈത്ത് കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ഉന്നത വിജയികളെ ആദരിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ (കെ.കെ.എം.എ) കണ്ണൂർ ജില്ല സ്റ്റുഡന്റ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികളെ ആദരിച്ചു.
എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു, മദ്റസ പൊതുപരീക്ഷ എന്നിവയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെയാണ് ആദരിച്ചത്. കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ മേയർ മുസ്ലിഹ് മഠത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കെ.കെ.എം.എ കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ഇസ്ഹാഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫാമിലി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹാരിസ് മഹമൂദ് ക്ലാസ് എടുത്തു.
കെ.കെ.എം.എ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് തയ്യിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. കെ.കെ.എം.എ രക്ഷാധികാരി അക്ബർ സിദ്ദീഖ്, വൈസ് ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം കുന്നിൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഹസ്സൻ കുഞ്ഞ് സ്വാഗതവും ഖാലിദ് മംഗള നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ ഹാരിസ് മഹമൂദ്, അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് തയ്യിൽ, അക്ബർ സിദ്ദീഖ്, ഇബ്രാഹിം കുന്നിൽ, പി. റഫീഖ്, സുബൈർ ഹാജി, സത്താർ, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, എ.വി. മുസ്തഫ, സലീം അറക്കൽ, ഖാലിദ് മംഗള, ഹംസ, കെ.പി. അഷ്റഫ്, കെ.പി. ഷുക്കൂർ, ടി.എം. ഇസഹാക്ക് എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register