Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:22 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ണ്ണൂ​ർ മേ​യ​ർ മു​സ്‌​ലി​ഹ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​കെ.​എം.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു, ​മ​ദ്റ​സ പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ മു​സ്‌​ലി​ഹ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​കെ.​എം.​എ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്ഹാ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫാ​മി​ലി സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഹാ​രി​സ് മ​ഹ​മൂ​ദ് ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു.

    കെ.​കെ.​എം.​എ മു​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് ത​യ്യി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കെ.​കെ.​എം.​എ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഹ​സ്സ​ൻ കു​ഞ്ഞ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖാ​ലി​ദ് മം​ഗ​ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഹാ​രി​സ് മ​ഹ​മൂ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് ത​യ്യി​ൽ, അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ, പി. ​റ​ഫീ​ഖ്, സു​ബൈ​ർ ഹാ​ജി, സ​ത്താ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, എ.​വി. മു​സ്ത​ഫ, സ​ലീം അ​റ​ക്ക​ൽ, ഖാ​ലി​ദ് മം​ഗ​ള, ഹം​സ, കെ.​പി. അ​ഷ്റ​ഫ്, കെ.​പി. ഷു​ക്കൂ​ർ, ടി.​എം. ഇ​സ​ഹാ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:awardsKerala Muslim AssociationKuwait Newstop achievers
    News Summary - Kuwait Kerala Muslim Association felicitates top achievers
    Similar News
    Next Story
    X