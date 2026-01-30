Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ വി​ന്റ​ർ പി​ക്നി​ക്

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ വി​ന്റ​ർ പി​ക്നി​ക്
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ വി​ന്റ​ർ പി​ക്നി​ക്കിൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ മഹ്ബൂല യൂനിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ഇൻശാത്വ്‌ -2026’ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തകസംഗമവും പിക്നിക്കും സംഘടിപ്പിച്ചു. അരീഫ്ജാൻ വിന്റർ കേമ്പിങ് സോണിൽ നടന്ന സംഗമം കെ.കെ.ഐ.സി കേന്ദ്ര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അൻവർ കാളികാവ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. മുസ്തഫാ സഖാഫി, ശബീർ സലഫി, സാലിഹ് സുബൈർ എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അസദ് ഇർഫാൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സിറാജുദ്ദീൻ കാലടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വിവിധ കായിക, വിനോദ, വിജ്ഞാന മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. സാജു ചെംനാട്, റമീസ് അരിക്കോട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

