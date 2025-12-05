Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:17 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ൾ
    1. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, 2. അ​ദ്നാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    അ​ഷ​റ​ഫ്, 3. യൂ​സു​ഫ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി വി​ഭാ​ഗം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    നൂ​റു​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മു​പ്പ​ത്തി മൂ​ന്നു പേ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്കോ​ടു കൂ​ടി വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ​നി​ന്നും, സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ആ​റു പേ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ​നി​ന്നും അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് കെ.​സി ഫാ​ർ​വാ​നി​യ സൗ​ത്ത്, അ​ദ്നാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫ് ഫ​ർ​വാ​നി​യ നോ​ർ​ത്ത്, യൂ​സു​ഫ് കെ.​കെ മം​ഗ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും തെ​സ്ലീ​ന സ​ൽ​മി​യ, സീ​ന​ത്ത് അ​ബ്ബാ​സി​യ ഈ​സ്റ്റ്, തെ​ജ്മ അ​ബ്ബാ​സി​യ വെ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഹ​വ​ല്ലി യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഷാ​ബ് മ​സ്ജി​ദ് രി​ഫാ​യി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ത​ർ​ബി​യ​ത്ത് ക്യാ​മ്പി​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി, ന​ഹാ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

