കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റർ (കെ.കെ.ഐ.സി) കേന്ദ്ര കൗൺസിൽ യോഗവും പുതിയ ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പും അബ്ബാസിയയിൽ നടന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനാഷ് ഷുക്കൂർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി കെ.സി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. അബ്ദുൽ അസീസ് നരക്കോട് ഉദ്ബോധന പ്രഭാഷണവും ഓർഗനൈസിങ് വിഭാഗം സെക്രട്ടറി ഷമീർ മദനി കൊച്ചി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അബ്ദുൽ ജലീൽ, അനിലാൽ ആസാദ്, സി.എസ്. ആഷിഖ്, യാസിർ പയ്യോളി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
ഭാരവാഹികൾ: പി.എൻ. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മദനി (പ്രസി.), സുനാഷ് ഷുക്കൂർ (ജന. സെക്ര.), സി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ് (വൈ. പ്രസി.), കെ.സി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് (ട്രഷ.), സ്വാലിഹ് സുബൈർ (ഓർഗനൈസിങ്), കെ.എ. സക്കീർ (ദഅവ), അബ്ദുൽ അസീസ് നരക്കോട് (വിദ്യാഭ്യാസം), മുഹമ്മദ് അസ്ലം കാപ്പാട് (റിലീഫ് സെൽ), പി.എൻ. അബ്ദുറഹ്മാൻ (ഔഖാഫ്), സമീർ അലി (ക്യു.എച്ച്.എൽ.സി) ഹാറൂൻ അബ്ദുൽ അസീസ് (സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ), എൻ.കെ. അബ്ദുസ്സലാം (പി.ആർ മീഡിയ), മെഹ്ബൂബ് കാപ്പാട് (ഹജ്ജ് , ഉംറ), കെ.സി. അബ്ദുൽ മജീദ്, (പബ്ലിസിറ്റി, പബ്ലിക്കേഷൻ), എൻ.സി. മുജീബ്റഹ്മാൻ (ഐ.ടി, പ്രഫഷനൽ), മുഹമ്മദ് ഷബീർ സലഫി (ക്രിയേറ്റിവിറ്റി), ഹിഫ്സു റഹ്മാൻ, അബ്ദുറഹ്മാൻ തങ്ങൾ, ഷമീർ മദനി, അൽ അമീൻ അബ്ദുൽ അസീസ്, പി.കെ. ഹബീബ്, ടി.പി. ഷഫീക്ക്, അഷ്റഫ് ഏകരൂൽ, സുബിൻ യൂസുഫ്, ഇംതിയാസ് മാഹി, മുഹമ്മദ് അൻസാർ, നഹാസ് മജീദ്, അനിലാൽ ആസാദ്, സാജു ചെമ്നാട് (അസി. സെക്ര.)
