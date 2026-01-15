Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Jan 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:40 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    പി.​എ​ൻ.​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി, സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ, കെ.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ

    ല​ത്തീ​ഫ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​വും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്രട്ട​റി കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി കൊ​ച്ചി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, അ​നി​ലാ​ൽ ആ​സാ​ദ്, സി.​എ​സ്. ആ​ഷി​ഖ്, യാ​സി​ർ പ​യ്യോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി (പ്ര​സി.), സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് (ട്ര​ഷ.), സ്വാ​ലി​ഹ് സു​ബൈ​ർ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്), കെ.​എ. സ​ക്കീ​ർ (ദ​അ​വ), അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം കാ​പ്പാ​ട് (റി​ലീ​ഫ് സെ​ൽ), പി.​എ​ൻ. അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ (ഔ​ഖാ​ഫ്), സ​മീ​ർ അ​ലി (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി) ഹാ​റൂ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം (പി.​ആ​ർ മീ​ഡി​യ), മെ​ഹ്ബൂ​ബ് കാ​പ്പാ​ട് (ഹ​ജ്ജ് , ഉം​റ), കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി, പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ), എ​ൻ.​സി. മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ (ഐ.​ടി, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി (ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി), ഹി​ഫ്സു റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി, അ​ൽ അ​മീ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, പി.​കെ. ഹ​ബീ​ബ്, ടി.​പി. ഷ​ഫീ​ക്ക്, അ​ഷ്റ​ഫ് ഏ​ക​രൂ​ൽ, സു​ബി​ൻ യൂ​സു​ഫ്, ഇം​തി​യാ​സ് മാ​ഹി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സാ​ർ, ന​ഹാ​സ് മ​ജീ​ദ്, അ​നി​ലാ​ൽ ആ​സാ​ദ്, സാ​ജു ചെ​മ്നാ​ട് (അ​സി. സെ​ക്ര.)

