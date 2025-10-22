Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 1:04 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെൻ​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെൻ​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ടി.​കെ.​അ​ഷ്റ​ഫ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​സ്മി​ക്ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ.​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ.​അ​ഷ്റ​ഫ്, ജി.​സി.​സി ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജു​ള്ള വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​രീ​ഫ് എ​ലാ​ങ്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​കെ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. അ​ബ്ബാ​സി​യ, സാ​ൽ​മി​യ,ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ,ഫ​ർ​വാ​നി​യ എ​ന്നീ ഏ​രി​യ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​സ്ഡം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ,ആ​നു​കാ​ലി​ക സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി, ടി.​കെ.​അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ്ര​ബോ​ധ​ന, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഷോ​ർ​ട്ട് വി​ഡി​യോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. കെ.​കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ലി​ഹ് സു​ബൈ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:conventionislamic centerKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait Kerala Islamic Center Ariya Convention concludes
