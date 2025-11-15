Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനി​കു​തി ക​രാ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:14 AM IST

    നി​കു​തി ക​രാ​ർ ഭേ​ദ​ഗ​തി; കു​വൈ​ത്തും ജോ​ർ​ഡ​നുംപ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നി​കു​തി ക​രാ​ർ ഭേ​ദ​ഗ​തി; കു​വൈ​ത്തും ജോ​ർ​ഡ​നുംപ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ര​ട്ട നി​കു​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു കു​വൈ​ത്തും ജോ​ർ​ഡ​നും.കു​വൈ​ത്ത് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സി​ൽ അ​ൽ മു​നൈ​ഫി​യും കു​വൈ​ത്തി​ലെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സി​നാ​ൻ അ​ൽ മ​ജാ​ലി​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. നി​കു​തി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഇ​ര​ട്ട​നി​കു​തി ത​ട​യു​ക, നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് ചെ​റു​ക്കു​ക, നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്താകു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​കു​തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റം വ​ഴി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ലും ഇ​തുവ​ഴി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തും ജോ​ർ​ഡ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​കു​തി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ നി​കു​തി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jordansignedkuwaitnewsgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait, Jordan sign protocol to amend taxation agreement
    Similar News
    Next Story
    X