Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകൂ​ടെ​യു​ണ്ട്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:13 AM IST

    കൂ​ടെ​യു​ണ്ട് കു​വൈ​ത്ത്; ഗ​സ്സ​ക്ക് 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി 13ാമ​ത് വി​മാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​തു​വ​രെ അ​യ​ച്ച​ത് 250 ട​ൺ സ​ഹാ​യം
    കൂ​ടെ​യു​ണ്ട് കു​വൈ​ത്ത്; ഗ​സ്സ​ക്ക് 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി 13ാമ​ത് വി​മാ​നം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത​ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം. 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 13ാമ​ത്തെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ റോ​ഡു​മാ​ർ​ഗം ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും. റി​വൈ​വ​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​സ്ലാ​മി​ക് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (റി​ഹ) സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യി​ലെ സ​ഹാ​യം അ​യ​ച്ച​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) സ​ഹാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ എ​കോ​പ​ന​വും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​ക​ൾ, ജോ​ർ​ഡ​നി​യ​ൻ ഹാ​ഷെ​മൈ​റ്റ് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജെ.​എ​ച്ച്.​സി.​ഒ), ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്ക് നാ​ലും ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​തും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൊ​ത്തം 250 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​തു​വ​രെ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaGulf NewsFoodsKuwait Newsaid to Gaza
    News Summary - Kuwait joins; 13th flight with 40 tons of food for Gaza
    Similar News
    Next Story
    X