    20 Sept 2025 10:50 AM IST
    20 Sept 2025 10:50 AM IST

    ‘കു​വൈ​ത്ത്’ ലോ​ക​ത്തെ സു​ര​ക്ഷി​തരാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴാ​മ​ത്

    ഗാ​ല​പ്പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ ലോ​ക സു​ര​ക്ഷ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് നേ​ട്ടം
    ‘കു​വൈ​ത്ത്’ ലോ​ക​ത്തെ സു​ര​ക്ഷി​തരാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴാ​മ​ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലോ​ക​ത്തെ സു​ര​ക്ഷി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി രാ​ജ്യം. ഗാ​ല​പ്പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പു​റ​ത്തി​റി​ക്കി​യ 2024 ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യം മു​ൻ​നി​ര പി​ടി​ച്ച​ത്. താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ രാ​ത്രി​കാ​ല സു​ര​ക്ഷി​ത​ബോ​ധം അ​ള​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ‘ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന’ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ 88 പോ​യി​ന്റ് നേ​ടി ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്, കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഭ​ര​ണം, ന​ഗ​ര സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള തു​ട​ർ നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത ഃന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.കു​റ​ഞ്ഞ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ നി​ര​ക്കാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പൊ​തു ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​രാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്.

    ത​ജി​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ, ചൈ​ന, ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി, ഹോ​ങ്കോ​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് പി​റ​കി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. നോ​ർ​വേ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. സ്പെ​യി​ൻ, സ്വീ​ഡ​ൻ, ജ​ർ​മ​നി, യു.​കെ, യു.​എ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. യു.​എ​സി​ലെ ഗാ​ല​പ്പ് എ​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 2024ൽ ​ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ജി.​സി.​സി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു.അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ത്രി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ കു​റ​വു​ള്ള​ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, ലെ​സോ​ത്തോ, ബോ​ട്സ്വാ​ന, ലൈ​ബീ​രി​യ, ഇ​ക്വ​ഡോ​ർ, ചി​ലി, സിം​ബാ​ബ്‌​വെ, എ​സ്വാ​റ്റി​നി, മ്യാ​ൻ​മ​ർ, ചാ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ.

