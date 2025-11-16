Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:46 AM IST

    അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മു​ന്നി​ൽ

    അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മു​ന്നി​ൽ
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഷ​മാ​ലി യു.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി.​ആ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി അ​രേ​തി സി​യാ​നി​കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി.​ആ​റി​ന് കു​വൈ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹാ​യം അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദു​രി​തം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഷ​മാ​ലി. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മി​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​രേ​തി സി​യാ​നി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    കു​വൈ​ത്തും യു.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി.​ആ​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ ഷ​മാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് സി​യാ​നി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭ​യം തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി യു.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​സി.​ആ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ആ​ഗോ​ള അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:refugeesKuwait Newsgulf news malayalam
