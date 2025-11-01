Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള: ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മന്ത്രി

    കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള: ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മന്ത്രി
    കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ

    റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 48ാമ​ത് കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. മേ​ള​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ന​വം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ​യാ​ണ് പു​സ്ത​ക മേ​ള.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ജ്ഞാ​ന, വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​വു​മാ​കും മേ​ള.

    അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ​വി പു​സ്ത മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി ‘ദി ​യ​ങ് ഓ​ത​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക പ​വ​ലി​യ​ൻ മേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കും.

    ഒ​മാ​നാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി. ഒ​മാ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. 2025ൽ ​കു​വൈ​ത്തി​നെ അ​റ​ബ് സാം​സ്കാ​രി​ക-​മാ​ധ്യ​മ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

