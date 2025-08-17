Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:18 AM IST

    ഗാ​ന്ധിസ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഗാ​ന്ധിസ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി കു​വൈ​ത്ത് ‘രാ​ഷ്ട്ര സ്പ​ന്ദ​നം- 2k25’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി റെ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റൊ​മാ​ന​സ് പെ​യ്റ്റ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം എ​ൽ​ദോ ബാ​ബു മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ്ലാ​നി​യ പെ​യ്റ്റ​ൻ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ഷീ​ബ​പെ​യ്റ്റ​ന്‍ പ്ര​തി​ജ്ഞാ വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പ്രാ​ർ​ഥ​ന പ്ര​ജീ​ഷ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു മാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജെ​റി​ൻ റൂ​ഫ്സ്, ഐ​വാ​ൻ ജോ​ബി, ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ ബേ​സി​ൻ, ലി​യോ​ൺ, ബേ​സി​ൻ, റാ​ഫേ​ൽ ജോ​ബി, മി​ഖാ​യി​ൽ ജോ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു. ഡേ​റ്റ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ന്റ​ണി പൈ​ലി, ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് തോ​മ​സ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ബി കു​ഴി​മ​ട്ടം, മ​നീ​ഷ്, ഷി​ജോ പൈ​ലി, റൂ​ഫ​സ്, വ​നി​ത വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജാ​സ്മി​ൻ, ചി​ത്ര​ലേ​ഖ, ആ​രാ​ധ​ന, റൂ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പാ​യ​സ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

