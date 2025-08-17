ഗാന്ധിസ്മൃതി കുവൈത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈത്ത് ‘രാഷ്ട്ര സ്പന്ദനം- 2k25’ എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിച്ചു. രക്ഷാധികാരി റെജി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റൊമാനസ് പെയ്റ്റന് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഉപദേശക സമിതി അംഗം എൽദോ ബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സ്ലാനിയ പെയ്റ്റൻ ദേശഭക്തി ഗാനം ആലപിച്ചു. ഷീബപെയ്റ്റന് പ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പ്രാർഥന പ്രജീഷ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി മധു മാഹി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സജിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജെറിൻ റൂഫ്സ്, ഐവാൻ ജോബി, ഇമ്മാനുവൽ ബേസിൻ, ലിയോൺ, ബേസിൻ, റാഫേൽ ജോബി, മിഖായിൽ ജോബി എന്നിവർ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് അവതരിപ്പിച്ചു. അംഗങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് മത്സരവും നടന്നു. ഡേറ്റ സെക്രട്ടറി ആന്റണി പൈലി, ചാരിറ്റി സെക്രട്ടറി രാജീവ് തോമസ്, എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ ജോബി കുഴിമട്ടം, മനീഷ്, ഷിജോ പൈലി, റൂഫസ്, വനിത വേദി അംഗങ്ങളായ ജാസ്മിൻ, ചിത്രലേഖ, ആരാധന, റൂബി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. പായസ വിതരണവും നടന്നു.
