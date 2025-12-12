Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്

    റോ​ക് മാം​ഗോ ഹ​നാ​ൻ​ഷ ലൈ​വ് ഇ​ന്ന്; പ്ര​വേ​ശ​നം പാ​സ് മൂ​ലം
    പാ​ട്ടി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്
    ഹ​നാ​ൻ​ഷ​യെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും റോ​​ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​പാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ ഹ​നാ​ൻ​ഷ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വ​ര​മേ​ളം തീ​ർ​ക്കും. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (റോ​​ക്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മാം​ഗോ ഹ​നാ​ൻ​ഷ ലൈ​വ് ഷോ’​ക്കാ​യി അ​​ബ്ബാ​​സി​​യ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ സ്കൂ​​ൾ ഓ​​പ​​ൺ ഓ​​ഡി​​റ്റോ​​റി​​യം ഒ​രു​ങ്ങി.

    റോ​ക്ക് എ​​ട്ടാം വാ​​ർ​​ഷി​​കാ​​ഘോ​​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ലാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക ഷോ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​​രി​​പാ​​ടി​ക്ക് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഹ​നാ​ൻ​ഷ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് അം​ഗ ബാ​ൻ​ഡി​നെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ റോ​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബു കോ​ട്ട​യി​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, പി.​വി. ന​ജീ​ബ്, എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ, ഷാ​ഫി മ​ഫാ​സ്, അ​ന​സ്, ബി.​കെ. മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം പാ​സ് മു​ഖേ​ന പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വേ​ശ​ന പാ​സ് കൈ​വ​ശം ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​വൂ. മൊ​ബൈ​ൽ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ, പാ​സി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നി​വ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​വും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ ക​​ലാ​​കാ​​ര​​ന്മാ​​ർ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന പാ​​ട്ട്, ഡാ​​ൻ​​സ്, സാം​​സ്കാ​​രി​​ക സ​​മ്മേ​​ള​​നം എ​​ന്നി​​വ​​യും ആ​​ഘോ​​ഷ​​ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

