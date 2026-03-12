Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightയു.എൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 March 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 9:37 AM IST

    യു.എൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 51 പ്ര​കാ​രം സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​വ​കാ​ശം; സ്ഥിതി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും, സി​വി​ലി​യ​ൻ​മാ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നെ​യും, കു​ർ​ദി​സ്താ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു.​എ.​ഇ​ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    യു.എൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 51 പ്ര​കാ​രം സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​വ​കാ​ശം; സ്ഥിതി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 51 പ്ര​കാ​രം സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം സ​ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ (ജി.​സി.​സി) സ​ഹ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യം, അ​വ​ബോ​ധം, ജാ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വെ​ർ​ച്വ​ൽ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​റാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് നേ​രെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മി​സൈ​ൽ, ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഔ​പ​ചാ​രി​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ കു​റി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും, സി​വി​ലി​യ​ൻ​മാ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നെ​യും, കു​ർ​ദി​സ്താ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും യോ​ഗം അ​പ​ല​പി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ സു​ര​ക്ഷ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cabinetKuwaitSelf-Defense
    News Summary - Kuwait has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter; Cabinet assesses the situation
    Similar News
    Next Story
    X