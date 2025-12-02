Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത് ഫു​ഡ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:37 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് ഫു​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് ഫു​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് ഫു​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കു​വൈ​ത്ത് ഫു​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള (കെ.​എ​ഫ്.​ടി.​എ) സം​ഗ​മം കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ അ​ൽ ഹം​റ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​റി​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി ഒ​രു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് കെ.​എ​ഫ്.​ടി.​എ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ക​മ്മി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​വും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സി​റാ​ജ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (പ്ര​സി), ഷ​ഫീ​ക്ക് ബാ​വ (വൈ.​പ്ര​സി), പി. ​ഷി​ഫാ​റു​ദ്ദീ​ൻ (സെ​ക്ര), റ​ഫ്സാ​ൽ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ), ദി​ൽ​ഷാ​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (ട്ര​ഷ.), ഫാ​യി​സ് (ക്യാ​രി​യ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ന​സീം മു​സ്ത​ഫ, സു​ഹൈ​ദ് (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​സ്), അ​ൻ​വ​ർ, സീ​ന, സ്വാ​തി, ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ഹ​ദ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait Food Technology Association Association
    Similar News
    Next Story
    X