ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് പരിശോധന: 34 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് പരിശോധന: 34 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Kuwait Fire Force inspects Farwaniya: 34 establishments shut down
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിൽ കുവൈത്ത് ഫയർ ഫോഴ്സ് വ്യാപക പരിശോധന. പരിശോധനയിൽ 115 നോട്ടീസുകൾ നൽകുകയും, 34 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരണപരമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയും, 15 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ, നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറക്കൽ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന.
ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിലെ പ്രിവൻഷൻ വിഭാഗമാണ് പരിശോധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഗവർണറേറ്റിലെ വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ സുരക്ഷയും ക്രമീകരണങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും ഫയർ ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story