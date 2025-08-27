Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; സു​ലൈ​ബി​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ 35 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    സു​ലൈ​ബി​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷാ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സു​ലൈ​ബി​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഈ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി 35 വ്യാ​വ​സാ​യി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി.

    ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത 62 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ന​ൽ​കി. വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. സു​ര​ക്ഷ അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ലാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ടെ നേ​ര​ത്തെ ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 106 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​താ​യി ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഇ​വി​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത 174 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

