ദേശീയ ദിനം; സൗദി അറേബ്യക്ക് കുവൈത്തിന്റെ ആശംസ

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ദേശീയ ദിനം; സൗദി അറേബ്യക്ക് കുവൈത്തിന്റെ ആശംസtext_fields
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News Summary - National Day; Kuwait extends greetings to Saudi Arabia
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൗദി അറേബ്യയുടെ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുവൈത്ത് അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് സൗദി സൽമാൻ രാജാവിന് ആശംസാ സന്ദേശം അയച്ചു..
സൽമാൻ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ കൈവരിച്ച വികസനത്തെ അമീർ പ്രശംസിച്ചു. സൽമാൻ രാജാവിന് സുഖവും ആരോഗ്യവും നേർന്ന അദ്ദേഹം, കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ പിന്തുണയോടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സമൃദ്ധിയും നിലനിൽക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു.
കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹും പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹും അഭിനന്ദനവും ആശംസകളും നേർന്ന് സൗദി സൽമാൻ രാജാവിന് സന്ദേശം അയച്ചു.
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