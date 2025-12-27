Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:09 PM IST

    യ​മ​നി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ; കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു

    യ​മ​നി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ; കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യ​മ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​വൈ​ത്ത് സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യ​മ​ൻ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഐ​ക്യ​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കു​വൈ​ത്ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:yemenyemen issueKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait expresses support for peace efforts in Yemen
